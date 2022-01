Wijkagent neergestoken bij middelbare school in Peer, 12-jarige leerling opgepakt

Een wijkagent die rond het einde van de schooltijd het verkeer in goede banen leidde rond het Agnetencollege in Peer, heeft een messteek in de rug gekregen. "Na een discussie werd een wijkagent van politiezone Kempenland in zijn rug gestoken", vertelt burgemeester van Peer Steven Mateï (CD&V).

"De wijkagent is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Hij leek niet zwaargewond te zijn, maar om dat met zekerheid te zeggen moeten we nog even afwachten", gaat de burgemeester verder.