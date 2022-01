Eigenaars Geeraard de Duivelsteen in Gent willen kasteel uit 13e eeuw verbouwen met ruimte voor 4 luxeflats

Het Geeraard de Duivelsteen behoorde toe aan een middeleeuwse ridder die de bijnaam Duivel kreeg. Het kasteel deed 100 jaar dienst als staatsarchief. In 2015 werd het aangekocht door de NV Koiba, een investeerder. Nu gebruiken jongeren het gebouw. Er is onder meer een atelier, een podium en een muziekstudio en een bar van de vzw Broei. Het is de bedoeling dat die plaats voor jongeren blijft.

Daarnaast wil de eigenaar het gebouw "in ere herstellen en opnieuw de verbinding met de stad en haar bewoners maken." Dat zou zijn door het slot weer te gebruiken als woonst. Er zouden 4 grote luxe- appartementen in komen. Het architectenbureau dat dat zal doen is NoAarchitecten. Dat bureau renoveerde ook het Steen in Antwerpen. De bouwaanvraag is ingediend, de verschillende overheden moeten ze nog goedkeuren.