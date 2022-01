Zeevolken verborgen hun schatten in hun nederzetting op Cyprus maar keerden nooit terug

Het is dus een periode van ongelooflijk grote omwentelingen en we hebben ons altijd afgevraagd wie daar verantwoordelijk voor was, aldus Driessen.

En nu hopen de archeologen dat ze een thuis- of uitvalsbasis van de Zeevolken op het spoor gekomen zijn, van waaruit die Egypte, Klein-Azië en Syrië konden aanvallen. Sinds 2014 hebben ze samen met een Grieks team een opgraving overgenomen op Cyprus die al vroeger door een Cypriotisch team was gestart begin de jaren 50 en dan voortgezet werd in de vroege jaren 80 en nog eens van 2010 tot 2013.

Het interessante aan die nederzetting op Cyprus is dat zij slechts heel kort bewoond is geweest, minder dan 50 jaar namelijk, wat uitzonderlijk is voor een site uit die periode, zei Driessen. Het begin van de bewoning dateert van ongeveer 1230 v.C., het einde valt al rond 1180 v.C.

Dat is natuurlijk juist de periode waarin de Zeevolken actief zijn in het oostelijke Middellandse Zeegebied en misschien is het toeval, maar toen de Zeevolken verslagen werden door de Egyptenaren, is ook de site verlaten. "Dat was één element in ons detectiveverhaal", aldus Driessen.