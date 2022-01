Zoutleeuw grijpt definitief naast erkenning als rampgebied: "Onbegrijpelijk, maar we geven niet op"

"Wij zijn van onze stoel gevallen toen we dit hoorden", zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). "Deze wateroverlast was nochtans geen Facebook-event hé, dit was pure realiteit. Zoutleeuw stond onder water, dat kan ook niet anders, want we zijn samen met Herk-de-Stad in Limburg het laagste punt van het gebied hier. En toch geven de metingen aan dat het niet zo erg was. Dat is onbegrijpelijk", zegt een hoorbaar ontgoochelde Herbots. Ook de wateroverlast in Herk-de-Stad wordt niet erkend als ramp.