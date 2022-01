"222 euro voor één stempel": presentatrice Iris Van Hoof getuigt over pijnlijke belasting na overlijden vader in Brussel

Extra klap op een pijnlijk moment

Iris vertelt bij De Inspecteur op Radio 2 over de moeilijke uren en dagen na het overlijden van haar vader.

"Mijn vader is gestorven in het Sint-Lucasziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat ligt op Brussels grondgebied, maar onze begrafenisondernemer is van Zaventem. Uiteraard moet het lichaam in Zaventem geraken."

De afstand tussen het ziekenhuis en het funerarium bedraagt amper 5 kilometer. "Maar blijkbaar is Brussel op administratief vlak het buitenland", vertelt Iris. "Het kost 222 euro om een lichaam van Sint-Lambrechts-Woluwe naar Vlaanderen te krijgen. De begrafenisondernemer zit er zelf ook heel erg mee verveeld, maar kan niet anders dan de kost doorrekenen."

Iris is boos: "Het is een harde klap op een sowieso al triest moment. En mocht je nu nog betalen voor een service... Blijkbaar is het vooral een administratieve formaliteit en moet iemand gewoon een stempel op een document zetten. In mijn ogen is het mensen op een triest moment te pakken krijgen om geld te verdienen."



Het lichaam blijft dagen in Brussel

De gemeentebelasting is niet het enige dat Iris dwars zit.

"We hebben ook dagenlang moeten wachten vooraleer het lichaam van mijn vader werd vrijgegeven", vertelt ze. "Ze zeggen dan: 'we doen dat zo snel mogelijk, maar we hebben echt die stempel op dat papiertje nodig.' En die stempel en dat papiertje kosten dan blijkbaar ook nog eens 222 euro."

Het lichaam van haar vader zit dagenlang vast in Brussel, en dat maakt het voor Iris extra zwaar. "We hebben dat onderschat. Het was voor mijn mama en mij echt moeilijk dat hij daar zo lang moest blijven. Je wil je geliefde op dat moment dicht bij je hebben, maar dat ging niet. Het wachten deed echt pijn."

Een belasting uit den ouden tijd

De Inspecteur vraagt uitleg over de zaak aan Marysia Kluppels van uitvaartonderneming DELA.

"In Brussel heeft een begrafenisondernemer drie documenten nodig vooraleer een ziekenhuis het lichaam vrijgeeft", vertelt ze. "De documenten worden uitgegeven door de gemeente. Maar de begrafenisondernemer krijgt die papieren pas als hij aantoont dat de gemeentebelasting betaald werd."

Kluppels heeft er weinig begrip voor dat de Brusselse gemeenten de belasting aanrekenen. "Moeten ze die taks nog wel innen? Het systeem dateert nog uit den ouden tijd toen gemeenten zelf de organisatie van de uitvaart deden," vertelt ze, "maar dat is vandaag niet meer zo."

"Vroeger had een gemeente inderdaad veel kosten bij een overlijden. Elke gemeente had bijvoorbeeld eigen lijkwagens en dragers. Doorheen de jaren zijn die kosten doorgeschoven naar de begrafenisondernemers. Maar de belasting is in veel gevallen blijven bestaan, in meerdere of mindere mate", weet Kluppels.

Een belasting zonder tegenprestatie

In naam van Dela pleit Kluppels voor verandering. "Wij zouden het logischer en rechtvaardiger vinden mochten de taksen in verhouding staan tot eventuele diensten die de gemeente ervoor levert. Dat is niet het geval. In Vlaanderen mogen wij het lichaam gewoon gaan halen en moeten we daar vaak ook niks voor betalen."

Kluppels vraagt zich luidop af of wat in Brussel gebeurt wel wettig is. "Als een gemeente een taks of een belasting heft terwijl daar geen werkelijke prestatie tegenover staat, of een prestatie die disproportioneel is, dat is dat mogelijk onwettig."

Bedragen zijn overal verschillend

Niet elke Brusselse gemeente heft dezelfde belasting bij een overlijden.

"Elke gemeente kiest zelf hoe hoog de belasting is", vertelt Kluppels. "Toeval of niet, de belasting is het hoogst in de gemeenten die een groot ziekenhuis op hun grondgebied hebben."

Jette is de duurste gemeente om in te sterven. Daar betaal je een taks van 228 euro. In Evere betaal je 55 euro, maar dat is een gemeente zonder ziekenhuis. Er zijn gemeenten die nog minder vragen.

De Inspecteur vraagt en krijgt ook een reactie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen. In een e-mail verwijst hij naar de fiscale autonomie van de Brusselse gemeenten. Volgens Clerfayt is de kost van 222 euro redelijk, en dekt het bedrag de administratieve kost om de drie documenten in orde te maken.