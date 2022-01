25 jaar opsluiting voor doodslag op jonge prostituee in Noordwijk in Brussel

De vermoedelijke dader kon twee weken na de dodelijke steekpartij worden opgepakt. Het gaat om een jongeman die 17 jaar oud was op het moment van de feiten. Hij werd geplaatst in een gesloten instelling en vervolgens besliste de jeugdrechter om hem uit handen te geven, waardoor hij als een volwassene kon worden berecht. Na een twee weken durend assisenproces werd hij gisteren schuldig bevonden aan doodslag en veroordeeld tot 25 jaar opsluiting. De jury en het hof hielden rekening met enkele verzachtende omstandigheden, maar wezen in het arrest ook op het extreme geweld en de meedogenloosheid van de beschuldigde, die Eunice Osayande maar liefst 17 keer stak met een mes.

De vzw UTSOPI, de enige burgerlijke partij op het proces, is tevreden met de uitspraak. “We hopen dat dit arrest tot meer bewustwording zal leiden over de werkomstandigheden van sekswerkers in de Noordwijk”, meldt de vereniging via hun advocaten Isabelle Slaets en Nathalia Buisseret. “Eunice was een sekswerkers zonder papieren, het slachtoffer van een netwerk. Ze verdiende het niet om zo gewelddadig te sterven."