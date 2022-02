Stad Diksmuide sleept mestverwerkingsbedrijf voor rechter na aanhoudende geurhinder 

De stad Diksmuide dagvaardt het mestverwerkingsbedrijf Compovit Pro na een aanhoudende reeks klachten over geurhinder. Al meer dan 3 jaar is er sprake van ernstige geurhinder die afkomstig is van het bedrijf op de Kleine Dries in de industriezone Heernisse in Diksmuide. Er liepen al tal van onderzoeken.