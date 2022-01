Koop eens een koe online: Agro Expo Roeselare organiseert voor het eerst een onlinerundveeveiling

Voor de eerste keer zal een rundveeveiling enkel digitaal verlopen. Kandidaat-kopers die gewoon zijn om de dieren in een zaal fysiek te bekijken, zullen nu op een andere manier moeten oordelen. Marc Debode van vzw Agro Vlaanderen: "Half december hebben we Agro Expo moeten annuleren. We vonden het erg jammer dat de veiling niet kon doorgaan. Er was veel interesse. Dan zijn we beginnen uitkijken. In Nederland hadden ze al ervaring met zo'n onlinerundveeveiling."