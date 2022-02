Amateurvoetbal gaat dit weekend weer van start: "Supporters zijn broodnodig"

"We hadden beter een voetbalmatch georganiseerd op de Meir van Antwerpen", grapt Wyns. "Wij vonden de beslissing om de clubs te sluiten vreemd, dus gelukkig kunnen we nu weer voetballen." Voorlopig moeten de clubs supporters beperken tot 70% van hun capaciteit. En ook een coronapas is verplicht, maar dat is al een wereld van verschil voor de clubs. "De inkomsten die we in de kantine halen zijn broodnodig om de club te laten draaien. Niet enkel de eerste ploeg maar ook de jeugdploegen hebben die inkomsten nodig", zegt de voorzitter.