In 2020 al melding van grensoverschrijdend gedrag Ali B. bij Nederlands magazine van Linda de Mol

Het zou gaan om twee vrouwen die ook in de reportage van Boos aan het woord kwamen. Een van hen is een oud-deelnemer van de talentenjacht, Ali B. zou haar in 2014 in zijn studio hebben uitgenodigd, waar hij ook seks met haar zou gehad hebben. "Ik heb geen neen gezegd, voor mij was het niet duidelijk dat het misbruik was. Ik vind het moeilijk om het verkrachting te noemen, maar dat is het wel", vertelde ze daarover in de reportage.