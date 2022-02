Blauwe pmd-zakken met zwart lintje mogen nu toch nog gebruikt worden: "Tekort aan nieuwe zakken"

Veel mensen hebben nog oude pmd-zakken met een zwart lintje en er is een tekort aan nieuwe zakken. Daarom komt Limburg.net nu met een oplossing, zegt woorvoerder Ilse Luypaerts: "We merken dat mensen nog veel oude zakken in hun kast hebben liggen en dat ze die niet opgebruikt kregen tegen het einde van het jaar. Daarnaast is er ook een probleem met de voorraad van de nieuwe zakken in de winkels, waardoor mensen over de provinciegrenzen heen zakken gaan kopen. En dus laten we het toe dat de oude zakken nog gebruikt mogen worden, en binnen gebracht kunnen worden op het recyclagepark tot 31 maart."