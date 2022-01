Hoge Gezondheidsraad zet licht (nog) niet op groen voor boosterprik tieners, bal nu in kamp van Taskforce Vaccinatie

De Hoge Gezondheidsraad wil nog wachten met een advies over de boosterprik voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Volgens de Raad is er op dit moment nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs dat zo'n booster voor die leeftijdsgroep nuttig, effectief en veilig is. Het is nu aan de Taskforce Vaccinatie om te bekijken of de booster toch al beschikbaar wordt gemaakt voor tieners. Dat zou snel kunnen gebeuren.