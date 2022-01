Voor het eerst sinds 1983 wordt Antwerpen groter: Borsbeek wordt tiende district van de stad

Burgemeester Bart De Wever spreekt van een "historische stap", maar tegelijk is hij zich ervan bewust dat er veel scepsis is bij de inwoners van Borsbeek. "Ik besef dat het voor sommige Borsbekenaren vloeken in de kerk is."

"De hearts and minds zijn nog niet meteen gewonnen. Veel mensen denken dat ze in de grote stad zullen verdwijnen, terwijl ze als buurgemeente zichzelf kunnen blijven." De Wever stelt dat het tegenovergestelde waar is, en dat een district in de stad net zijn eigenheid kan bewaren. En net als zijn collega Van Berckelaer zegt De Wever dat in plaats van een dorp naast de stad, een dorp in de stad moet worden.

"Ik denk dat de stad de toekomst is. Het is een positieve keuze en het is ons engagement dat de Borsbekenaar moet behouden wat hij heeft en er moet bij komen, hij mag er niet aan verliezen", zo belooft De Wever.