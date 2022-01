Tom Vanbesien uit Brugge volgt cursus ijsmeester: "Ik ben de enige Vlaming tussen 800 Nederlanders"

Een cursus om ijsmeester te volgen, zonder dat er natuurijs is. Hoe gebeurt dat? Tom Vanbesien: "Normaalgezien zouden er enkele praktische lessen doorgaan, maar nu zijn ze volledig theoretisch. Van zodra het vriest, moeten we de theorie in de praktijk omzetten." Het is wachten op vrieskou. Maar van zodra er ijs is, komt een ijsmeester in actie. "Als het vriest moeten wij er zo snel mogelijk voor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen laten schaatsen. In de eerste plaats houden we rekening met de dikte van het ijs, voor de veiligheid natuurlijk. Als het veel heeft gesneeuwd, maakt een ijsmeester het ijs vrij."