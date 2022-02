Brussels Philharmonic kan opnieuw optreden: "We voelden ons als renpaarden die in de boxen staan te wachten" 

Voor hun eerste concert in zes weken koos het symfonisch orkest meteen voor een groot werk: de Schilderijen van een tentoonstelling van Mussorgsky. "Er zullen 83 of 84 muzikanten op het podium staan", weet Broucke. "We hebben er bewust voor gekozen om voluit te gaan, omdat het belangrijk is voor de groep om opnieuw samen te spelen. Tegelijk willen er ook het signaal mee geven dat het veilig is: we hebben geen corona-uitbraken in het orkest gehad, omdat we ons heel goed aan de regels houden, zelfs meer dan zou moeten. Zo spelen de strijkers met een mondmasker op, terwijl dat strikt genomen niet nodig is. Om de veiligheid van de muzikanten en van het publiek te garanderen, kiezen we ervoor om dat te blijven doen. Maar we hebben dus wel gekozen voor een volle bezetting van het orkest, of zoals Beethoven dat zei: "We gaan het noodlot bij de keel grijpen."