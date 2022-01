Lien Maes schrijft thesis over openbare WC's in Brussel: "Hoe meer er zijn, hoe minder vandalisme en wildplassen"

Er zouden meer openbare WC's moeten komen in Brussel, vindt Maes. Maar ze begrijpt ook wel waarom dat niet evident is: "Er is vanuit de stad wel een toiletplan opgesteld. Maar een openbaar toilet kost veel geld, en dan is er nog het onderhoud dat betaald moet worden. Het is ook zo dat niet alle bewoners een openbaar toilet willen in hun wijk. Dat heeft te maken met de geur, en met het idee dat je in je straat voorturend mensen uit een toilet ziet komen."