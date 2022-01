"Hoe lang kan het duren?": Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ziet meer steun binnen regering voor btw-verlaging energie

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) zei gisteren in "Villa Politica" ook al dat er onmiddellijk iets moet gebeuren. Haar partij blijft het voorstel van de btw-verlaging steunen. Maar in "Terzake" voegde De Sutter daar nog aan toe dat het hoe dan ook nog even tijd zal vragen. "1 februari is niet realistisch. Voor geen enkel van de voorstellen die op tafel liggen." 1 maart lijkt voor de vicepremier dan weer realistischer. "Je moet met de leveranciers kunnen onderhandelen. Dat gaat gewoon niet op een week of twee."