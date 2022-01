Coronablog: de coronabarometer treedt in werking, cultuurhuizen mogen weer meer mensen ontvangen

De cultuurhuizen zijn tevreden met de grotere publiekscapaciteit, maar ze hebben wel bedenkingen bij de strenge ventilatieregels. Leen Laconte van OkO pleit voor een “berekend risico” om meer publiek in de zalen toe te laten: “Het gaat met omikron in de goede richting. Denemarken laat alle maatregelen vallen en wij blijven hypervoorzichtig. We vragen ons af of de bazooka die wordt ingezet recht evenredig is met onze inspanningen.”

Voorstellingen met een staand publiek, zoals popconcerten, blijven verboden in code rood. In Het Depot in Leuven zetten ze nu 500 stoeltjes klaar in een zaal met een capaciteit van 1.000, bijvoorbeeld voor de voorronde van Humo’s Rock Rally nu zaterdag.