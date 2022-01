Dit jaar stierven voorlopig 606 mensen aan corona in ons land: wie zijn ze? 

Hoe zit de verhouding tussen de verschillende gewesten in België? "Over een lang verloop van de pandemie zie je dat de sterftegraad meestal het hoogste was in Brussel, dan Wallonië en als laatste Vlaanderen", vertelt Van Gucht. "Zeker de laatste maanden zie je dat die sterftegraad in Brussel meestal zo’n twee keer hoger ligt dan in Vlaanderen. We denken dat dat te maken heeft met het verschil in vaccinatiegraad."