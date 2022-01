Dagprijzen in woonzorgcentra bleven vorig jaar stabiel

"De procedure om de dagprijs te indexeren, houdt in dat de prijzen worden aangepast aan de stijging van de levensduurte uit het verleden. De stijging van de levensduurte wordt dus met vertraging in de dagprijs verrekend. In de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 steeg de consumptieprijsindex minder dan afgelopen jaar. Dat verklaart dat de dagprijsstijgingen in 2021 minder hoog waren dan de stijging van de levensduurte in de periode van de meting", verklaart woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. Door de toegenomen inflatie zullen de cijfers dit jaar wel stijgen, verwacht hij.