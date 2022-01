Dave De Kock blijft vastzitten in Nederland

Dave De Kock, de man die in Nederland in de cel zit voor de ontvoering en de dood van het 4-jarige jongetje Dean Verberckmoes, blijft daar vastzitten. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam beslist. De Kock moest voor de raadkamer in verschijnen omdat hij zich verzet tegen zijn overlevering aan België. In afwachting van een beslissing daarover blijft hij dus vastzitten in Nederland.