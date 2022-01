De maat is vol in Willebroek: Kühne + Nagel moet deuren sluiten door geluidsoverlast 

De vestiging van Kühne + Nagel aan de Schoondonkweg in Willebroek moet binnen 3 weken de deuren sluiten. Dat heeft de lokale toezichthouder milieu beslist. Sinds september regende het klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast van het bedrijf dat verse voeding stockeert en vervoert. Ook had het bedrijf geen omgevingsvergunning.