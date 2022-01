Koper van naakte reus langs E17 in Waregem is keukenbouwer uit Eeklo

De naakte reus werd gisteren verkocht op een veiling. Michiel Steenbeke, zaakvoerder van Adrem Keukens in Eeklo, legde 29.513 euro neer voor de reus en al zijn onderdelen, zoals een tafel van 2 meter hoog om hem op te zetten en een ijzeren frame. De reus, een cycloop, is 20 jaar oud. Hij was jarenlang in vol ornaat te zien in Waregem langs de E17 bij het heftruckbedrijf van Hervé Missiaen. Die verhuist nu naar Portugal en kan de reus niet meenemen.