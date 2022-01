Deelneemster "Voice of Holland" doet aangifte tegen regisseur voor aanranding

Het onlineprogramma "BOOS" had vorige week gezegd van zowat vijftien mensen meldingen te hebben gekregen over de regisseur. De man zou geregeld ongepaste opmerkingen van seksuele aard hebben gemaakt tegen kandidates van de talentenjacht. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste handtastelijkheden.

De aangifte van vandaag is niet gedaan door een van de vrouwen uit de uitzending van "BOOS", zegt advocaat Sébas Diekstra.

In die uitzending had de regisseur schriftelijk via zijn advocaat al laten weten dat hij zich niet herkende in de beschuldigingen, die "ten stelligste" werden ontkend. Deze week vertelde de regisseur in een kranteninterview ook "dat hij nooit iets verkeerd gedaan heeft". De man stelt dat hij "amicaal" is, "maar dat dat nooit een probleem was".