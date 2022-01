Toch nog maar snel gaan tanken? Maximumprijs diesel vanaf morgen voor het eerst boven 1,8 euro per liter

De maximumprijs van diesel (B7) aan de pomp stijgt met 2,7 eurocent per liter tot 1,817 euro, een record. In 2016 zat de prijs van diesel op een dieptepunt en betaalde je nog geen 1,2 euro voor een liter, sindsdien gaat de prijs gestaag omhoog. In 2020 was er even een dipje door de coronacrisis, maar nu stijgt de prijs naar ongeziene hoogtes.

Ook stookolie (50S) wordt vanaf morgen duurder. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs per liter met 0,91 eurocent tot 0,8596 euro. De prijsstijgingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.