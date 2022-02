Vuilniswagen kantelt in de gracht in Pittem door spekgladde weg

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend vroeg, iets over 5.30 uur. De vuilniswagen kantelde aan de linkerkant van het smalle weggetje in de gracht, dat parallel loopt met de ringweg in Tielt. De passagier bleef ongedeerd, de chauffeur kwam er met wat klachten over de schouder en nek vanaf. De brandweer moest hem via de voorruit uit zijn cabine halen. Daarna werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De combinatie van het natte wegdek met de heldere hemel zorgde ervoor dat de Puttensdreef er gevaarlijk glad bij kwam te liggen.