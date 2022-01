Files aan de goedkoopste tankstations van het land in Sint-Niklaas

De dieselprijs stijgt zaterdag naar een nieuwe recordhoogte en doorbreekt voor het eerst de kaap van de 1,8 euro. Dat was vandaag te merken aan de twee goedkope benzinestations in Sint-Niklaas. Al de hele dag was het aanschuiven. Er stonden lange files op Vlyminckxhoek, de weg van Sint-Niklaas naar Hulst.