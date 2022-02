Genkse horeca mag weer pintjes tappen tot middernacht: “Blij voor mijn klanten”

Het sluitingsuur in de horeca is sinds vrijdag een uurtje opgeschoven, tot middernacht, en daar zijn vooral de café-uitbaters gelukkig mee. Uitbater Luc Leroy van café Meng in Genk vindt de extra inkomsten handig, maar is vooral blij voor de klanten: “Ik zie dit als een extra snoepje en ieder snoepje telt mee, want alle beetjes helpen. Voor corona ging het hier op vrijdag of zaterdag soms door tot vijf uur in de vroegte, zeker wanneer er livemuziek voorzien was. We zijn er dus nog niet, maar ik begrijp dat we nog even voorzichtig moeten zijn.”