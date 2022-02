Grote plannen voor stationsite in As: “Real life game, slaapwagons en belevingsplein"

In As krijgt de voormalige stationsite een nieuwe invulling. Vanaf de zomer kan jong en oud er de hoofdrol spelen in een “real life game” met opdrachten en echte acteurs. Omdat ook de rijke mijngeschiedenis van As in het spel wordt betrokken, was burgemeester Tom Seurs (Voluit-As) meteen enthousiast: “Met haar grote erfgoedwaarde is de stationsomgeving onze grote toeristische troef.”