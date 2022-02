Inwoners klagen leegloop van horeca in centrum Meise aan, gemeentebestuur belooft actie

Intussen reageert de schepen van Lokale Economie Jorn Lathouwers (LB+) begripvol op de vraag van de inwoners. "We zijn ons bewust van het probleem. Het is jammer dat beide zaken zo kort op elkaar gaan sluiten", geeft hij toe. "We gaan nog dit jaar een kernwinkelgebied afbakenen in het centrum van Meise en deelgemeente Wolvertem. Op die plaatsen zullen handelaars met premies gestimuleerd worden om er hun zaak te openen of om er extra in te investeren." In het centrum van de gemeente bestaat er nu al een regel die een handelsruimte verplicht maakt op het gelijkvloers van een nieuw gebouw. "Dat hoeft weliswaar niet per se een café te worden. Het zou even goed een bakkerij of traiteurzaak kunnen zijn", aldus nog de schepen.