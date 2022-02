Politie waarschuwt hondeneigenaars in Outer nadat 2 honden vergiftigde gehaktballetjes eten 

De honden van Ellen Fonck leven nog. De dierenoppas die met de honden was gaan wandelen had gezien hoe ze gehaktballetjes oppeuzelden waar iets in zat dat op rattenvergif leek.

"Het was woensdagvoormiddag," begint Ellen haar verhaal, "de dierenoppas was gaan wandelen met de honden. In een baantje niet veraf waren de honden plots sneller dan snel en hadden ze een gehaktbal gevonden met rattenvergif erin. Ze heeft een stukje meegenomen en is naar huis gekomen. Wij zijn in de auto gesprongen en ermee naar de dierenarts gereden."

De dierenarts gaf de honden een braakmiddel, zodat alles er uitkwam. "De beesten hebben weinig last ondervonden." "Wij waren natuurlijk geschokt en hebben melding gedaan bij de politie en iedereen gewaarschuwd via facebook."