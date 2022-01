Inflatie op hoogste peil in bijna 40 jaar: hoe komt dat en wat betekent dat precies voor jouw portemonnee?

Volgens Rombaut heeft dat vooral met de stijgende energieprijzen te maken. "Denk aan aardgas, elektriciteit, stookolie, die prijzen zijn het voorbije jaar fors gestegen. Als we de cijfers erbij halen, dan zien we dat aardgas nu 150 procent duurder is dan een jaar geleden, elektriciteit 70 procent en stookolie bijna 50 procent."

"De prijzen blijven bovendien stijgen, en dan is het niet onlogisch dat de inflatie ook de hoogte ingaat. Toch spreken we nu wel over een uitzonderlijk cijfer. Het is sinds 1983 geleden, dus ongeveer 42 jaar, dat de inflatie nog zo hoog is geweest", blikt hij terug. Toen bedroeg de inflatie 7,9 procent.

Maar het zijn niet alleen de energieprijzen die de inflatie de hoogte injagen, aldus Rombaut. "Dat zien we aan de hand van de kerninflatie. Dat is de inflatie zonder energie en verse voeding. We zien dat die ook bijna 3 procent bedraagt." Volgens Rombaut moeten we daarvoor onder andere kijken naar bedrijven die hun duurdere grondstoffen en energie doorrekenen aan hun klanten.