Jessa Ziekenhuis in Hasselt doet oproep aan studenten verpleegkunde: "Kom ons helpen"

Om de druk houdbaar te houden, is Jessa op zoek naar extra personeel. "We zijn nog niet aan de piek, dus we hebben toch nog extra mensen nodig", zegt Ketelslegers. "We zijn op zoek naar 25 tot 40 verpleegkundigen in opleiding, dus bij voorkeur 3de en 4de jaar. De bedoeling is dat ze op niet-covid-afdelingen worden ingezet, om onze verpleegkundigen te ondersteunen op de gewone hospitalisatie-afdelingen."