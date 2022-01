Kappers uit Nederland, Italië en Spanje verzamelen in Oudenaarde om duurzaamheidslabel te ontwikkelen

Kappers en kappersscholen uit Nederland, Spanje en Italië komen op tweedaagse (gisteren en vandaag) naar de kappersschool Richtpunt in Oudenaarde. Ze denken daar na over de invoering van een duurzaamheidslabel. Dat label toont aan dat kappers op een duurzame manier werken. Wat dat duurzaam dan precies is en op welke manier een kapper milieuvriendelijker kan werken, wordt net op de tweedaagse besproken. Het is de bedoeling dat deze 4 landen tegen 2030 het label lanceren en daarna uitbreiden over heel Europa. Zo zou je op termijn dan kunnen zien dat je Spaanse 'vakantiekapper' volgens dezelfde principes werkt als je kapper in je dorp.