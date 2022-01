Kerstboom en kerstverlichting blijven langer in het straatbeeld door corona

Ook in Tienen staat de kerstboom nog pal rechtop maar van kerstverlichting is er geen sprake meer. De Grote Markt kleurt er zelfs al rood door het Valentijnsthema. Hier een ander verhaal dan in Leuven dus, legt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) uit in Het Nieuwsblad: “Er zit inderdaad vertraging op de verwijdering van de kerstboom. Net zoals veel sectoren wordt ook de werking van onze diensten verstoord door het coronavirus. Net zoals we een aannemer onder de arm namen voor het overbrengen van de boom van Glabbeek naar Tienen, moet er voor de verwijdering van de boom een aannemer aangeduid worden. De werknemer die dat normaal doet, is even uit geweest door corona. Maar er wordt nu werk van gemaakt."