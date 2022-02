Kunstwerk "Oeratoom" onthuld in Leuven

Het Knalfestival in Leuven rond het ontstaan van het heelal loopt op z'n einde. In het verlengde van dat festival is vandaag het kunstwerk "Oeratoom" onthuld. Het is bedacht door een Franse kunstenares, zij werkte het idee uit met een groep Leuvenaars. Het bijzondere is dat het kunstwerk verspreid ligt over de hele stad.