Lachgas verwoestte (bijna) het leven van Frederick (37): “Zeven jaar psychiatrie en onherstelbare schade”

Uit onderzoek van verkeersinstituut Vias bleek dinsdag dat een op vijf jonge bestuurders maandelijks onder invloed van drugs of lachgas met de auto rijdt. Volgens Johnny Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen was er enkele jaren geleden nauwelijks sprake van dergelijke praktijken. “Het is echt een partytrend van de laatste jaren. We betrappen steeds meer jonge mensen op het gebruik of bezit van lachgas. In 2020 stelden we 40 PV’s op, in 2021 waren het er 60. De overtreders waren geboren tussen 1981 en 2004.” Ook in politiezone Carma wijzen de cijfers op een stijging. In 2020 deelde de politie 84 PV’s uit en in 2021 waren het er al 97. In de zone Beringen-Ham-Tessenderlo zijn vorig jaar GAS-PV's opgesteld.