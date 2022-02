Licht verhoogde PFOS-waarden in bloed van buurtbewoners van schokdemperfabriek Tenneco

De 9 buurtbewoners van Tenneco lieten de PFOS-waarden in hun bloed controleren, nadat eind vorig jaar bekend raakte dat de schokdemperfabrikant jarenlang meer PFOS mocht lozen dan vastgelegd is in de Europese norm. Die resultaten zijn nu binnen en schommelen rond 9,44 microgram per liter. "Onze PFOS-waarden zijn hoger dan de norm van 6,9 microgram per liter bloed, maar het is niet verontrustend, vertelt buurtbewoonster Lizzy Vandenrijt en voorzitter PVDA Sint-Truiden. "Dus ik ben zelf wel een beetje gerustgesteld. Het is pas vanaf het moment dat je boven 20 microgram zit, dan wordt het verontrustend, heeft professor De Boer ons verteld."