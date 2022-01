Na maanden onderhandelen en staken: akkoord over loonsverhoging en betere voorwaarden voor politie

In november en december 2021 hielden de politievakbonden diverse protestacties in ons land, waarmee ze voor flink wat hinder zorgden. Brussel-centrum lag meerdere dagen in de knoop, toegangswegen en op- en afritten van autostrades werden aan stiptheidsacties onderworpen en ook de luchthaven van Zaventem werd niet van blokkades gespaard, met vertraagde en gemiste vluchten tot gevolg. Het koningspaar kreeg dan weer een fluitconcert gepresenteerd op het Te Deum.



De vakbonden lieten van zich horen voor meer middelen, een beter loon en tegen een uitdoving van de eindeloopbaanregeling. De laatste grote politiehervorming en loonsverhoging dateerde van 2001, nadien werd – op indexaanpassingen na – niets meer aan de lonen van de politie veranderd. Onderhandelingen met federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) draaiden vorig jaar op niks uit.