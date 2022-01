5 maaltijdkoeriers in Gent betrapt op identiteitsfraude: "Soms is er zelfs sprake van mensenhandel"

De maaltijdkoeriers van diensten als Deliveroo en Uber Eats melden zich digitaal aan via een onlineaccount. "Ze geven hun naam, gegevens en telefoonnummer om opdrachten te krijgen. De identiteitsfraude is zo snel gebeurd. Door een ander nummer in te geven, komen de bestellingen en leveringsopdrachten niet bij de houder van de account binnen maar wel bij de persoon die het werk moet uitvoeren. In sommige gevallen is er ook sprake van een smartphone die wordt doorgegeven." Het loon wordt dan wel gestort op de rekening van de houder. "Die heeft dan vrij spel."