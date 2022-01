Mag iedereen zomaar betogen in Brussel? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Kort gesteld: ja. Betogen is je goed recht en de vrijheid van meningsuiting staat onder artikel 19 stevig verankerd in de grondwet. Toch mag je niet zomaar uit het niets een achterban optrommelen om in de hoofdstad een punt te gaan maken.

Straatprotesten of manifestaties in parken en op openbare pleinen gelden namelijk als "vergaderingen in open lucht". En hoe vaak je nog mag roepen dat de grondwet geen vodje papier is en je recht op vrije meningsuiting absoluut is, diezelfde grondwet verzekert via artikel 26 ook het recht op vreedzame vergadering. Daardoor gelden voor betogingen de politiewetten die autoriteiten ruimte geven om de orde te handhaven. Daarnaast mogen preventieve maatregelen worden opgelegd om de veiligheid te garanderen.

Of bepaalde personen ook geweerd kunnen worden van manifestaties, daarover loopt nog het debat. Zo denkt de politiek erover na om mensen met een geschiedenis van rellen op voorhand tegen te houden. "We moeten vermijden dat de politie bij de start van de betoging al ingrijpt en dat iedereen dan zegt dat disproportionele middelen worden gebruikt tegen mensen die gewoon komen betogen", zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in ons debatprogramma "De afspraak".