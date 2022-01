Man die in primeur varkenshart kreeg ingeplant, maakt het beter dan verwacht: "Geen tekenen afstoting"

Dat zal nog niet voor meteen zijn. Eerst krijgt de man fysiotherapie, om opnieuw te kunnen stappen: "We moeten zijn benen sterk genoeg maken, zodat ze hem weer kunnen dragen. Nu gaat dat nog niet."

Wanneer de patiënt eventueel naar huis mag, is nog onduidelijk. De artsen bekijken het dag per dag en zijn al blij als ze geen afstotingsverschijnselen of andere problemen zien.

Ook aan het overplanten van varkensnieren op mensen wordt nu gedacht. Onlangs zijn in Alabama de nieren van een genetisch gewijzigd varken ingeplant in het lichaam van een hersendode man. Die operatie gold als een oefening op andere patiënten in een latere fase.