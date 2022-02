Meer blessures bij amateurvoetballers sinds start coronacrisis: Antwerpse kinesiste geeft tips

Patrick Goots, ex-voetballer bij Royal Antwerp FC en KV Mechelen, is al 30 jaar trainer bij FC Kempenzonen in Dessel. Bij zijn amateurploeg komen er dit jaar veel meer blessures voor dan anders. Dat vertelde hij bij Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen. “We hebben niet veel kunnen trainen en dat is zeker niet opportuun. Ook in september hebben we heel veel te maken gehad met kwetsures en verrekkingen. Veel meer dan andere jaren. We hebben wel wat loopwerk gedaan, maar dat is toch niet hetzelfde als wedstrijden spelen.”