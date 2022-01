Meer dan 100 verwaarloosde dieren in beslag genomen in woning in Sint-Truiden

In een woning op de Luikersteenweg in Sint-Truiden heeft de politie meer dan 100 dieren in beslag genomen. De dieren zaten in kooien en leefden in slechte omstandigheden, zonder eten en drinken. Een hond en kat konden terecht in het dierenasiel van Sint-Truiden en de overige dieren worden opgevangen door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum.