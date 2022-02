Modderpoel op Maaseikplein in Gent wordt aangepakt

"Het is een leuk parkje, maar het is slachtoffer geworden van zijn eigen succes", vertelt Laurence van Peaberry Coffeebar. Zij kijkt vanuit haar zaak dagelijks uit op het pleintje. "In september is het nog heraangelegd, maar enkele weken later was het al terug een modderpoel. het is niet alleen door de springende kinderen op de trampolines. Het park is populair bij mensen van alle leeftijden: van jonge gezinnen over studenten tot collega’s die samen picknicken. Hopelijk houdt het stadsbestuur daar rekening mee en ligt het er binnenkort netjes bij."

(Lees verder onder de foto)