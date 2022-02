5e editie van Mariale Feesten in Peer: "Heel het jaar door vieren met kleine initiatieven"

Een onverwachte aandachtstrekker is het bier dat speciaal werd gebrouwen voor de Mariale Feesten. "Vorig jaar tijdens de organisatie was pastoor Kris Van Strydonck heel enthousiast over een eigen bier, hij vond het een typische Vlaamse traditie die we moesten integreren", vertelt Agten. "Ondertussen is hij overleden, maar we hebben zijn idee opgepikt en 2.000 liter bier laten brouwen. Dat zal je in verschillende cafés en bij handelaars kunnen kopen. We hopen dat iedereen even aan Kris denkt bij het drinken van het biertje."