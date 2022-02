Steeds meer West-Vlaamse rusthuisbewoners kunnen hun verblijf niet zelfstandig betalen

De Krant van West-Vlaanderen (KW) voerde een grootschalig onderzoek naar de prijzen in de West-Vlaamse rusthuizen. Daaruit blijkt dat de prijzen voor een kamer steeds duurder worden, maar de pensioenen niet mee de lucht in zijn gegaan. Conclusie: heel wat West-Vlaamse rusthuisbewoners moeten hulp vragen om de factuur te kunnen betalen. Bij 1 op de 20 komt het OCMW tussen, maar ook de kinderen steken in veel gevallen wat geld toe.

Een kamer in een West-Vlaams rusthuis kost nu gemiddeld 58.80 euro per dag, dat is 12 procent meer dan 6 jaar geleden. Maar het pensioen is in veel gevallen niet voldoende om het rusthuis mee te kunnen betalen. Achter die gemiddelde dagprijs gaan echter grote verschillen schuil, volgens het onderzoek van KW. Zo scheelt het maar liefst 100 euro per dag (!) tussen het goedkoopste woonzorgcentrum en het duurste in onze provincie. In vergelijking met de rest van Vlaanderen, waar ze gemiddeld 61.31 euro vragen, zijn de West-Vlaamse rusthuizen een tikkeltje goedkoper.