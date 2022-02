Noord-Limburg verenigt krachten om gemeenteschool in Trooz te helpen

De 9 Noord-Limburgse gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Pelt en Peer werken zoveel maanden na de watersnood in Wallonië nog steeds samen met de gemeentelijke basisschool La Brouck in Trooz. "De gemeenten wilden samen een project op poten zetten en hebben aan ons gevraagd of we ter plekke iets konden betekenen", begint brandweerman Jan Jorissen van Hulpverleningszone Noord-Limburg. "De 9 gemeenten hebben samen een budget vrijgemaakt zodat het realiseerbaar werd."