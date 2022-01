Na 22 jaar ontknoping in zaak-Nicky Verstappen: 16 jaar cel voor dader van kindermisbruik 

Voor de Nederlandse rechtbank stond het tijdens het proces in november 2020 vast dat Brech de jongen seksueel misbruikt heeft en verantwoordelijk is voor zijn dood. Maar opmerkelijk: er was geen bewijs voor doodslag. "In deze zaak is niet te bewijzen dat Brech de dood van Nicky opzettelijk teweeg heeft gebracht", zei de rechter in Maastricht toen. "Het kan ook het ongewilde of onbedoelde gevolg zijn geweest van het in bedwang houden van Nicky bij het seksueel misbruik." Maar bij het arrest vandaag is dat dus omgedraaid. Er is onvoldoende bewijs van verkrachting. Maar het hof gaat er wel vanuit dat de jongen is omgekomen, als gevolg van versmachting door Jos Brech.