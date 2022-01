Oud-burgemeester van Brussel moet nog 130.000 euro betalen aan daklozenorganisatie Samusocial

Gisteren legde Samusocial haar vernieuwde werking voor aan het Brussels parlement. Sinds het schandaal in 2017 is er onder andere een grens gezet op wat bestuurders van de organisatie kunnen verdienen. Ook is er een streng intern controlesysteem en een inventaris van de giften ingevoerd. Maar ondertussen heeft Samusocial nog geen euro teruggezien van de voormalige bestuursleden Mayeur en Peraïta. Die moesten ontslag nemen omdat ze zich hadden verrijkt met geld dat voor de daklozen bedoeld was. “Momenteel kunnen we daar niet veel over zeggen. We hebben ons burgerlijke partij gesteld en de zaak is nu in handen van het gerecht", zegt voorzitter Stéphane Heymans.